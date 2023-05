Reprodução: TV Brasil - 29/05/2023 Lula e Nicolás Maduro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá realizar a cúpula da América do Sul em Brasília nesta semana . Os chefes de Estado de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e Venezuela confirmaram presença.

"Recebo nesta semana em Brasília presidentes da América do Sul, para juntos discutirmos o futuro da nossa região. Nenhum país cresce sozinho. Temos que trabalhar com nossos vizinhos na construção de parcerias pelo desenvolvimento econômico da região, fortalecimento de laços culturais e na defesa da democracia", disse o petista nas redes sociais.

O único país ausente deve ser o Peru. A presidente Dina Boluarte está impedida de sair do território peruano em razão das leis locais.

“O principal objetivo desse encontro é retomar o diálogo com os países sul-americanos, que ficou muito truncado nos últimos anos, e é uma prioridade do governo Lula. Temos consciência que há diferença de visão e diferenças ideológicas entre os países, mas ele [Lula] quer reativar esse diálogo a partir de denominadores comuns com os países”, disse a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores (MRE) à Agência Brasil.

A partir de amanhã, cada chefe de Estado fará um pronunciamento, com tema livre. Depois, será oferecido um almoço aos presidentes. À tarde, o diálogo torna-se informal, “numa sessão de trabalho mais livre e descontraída”, disse Gisela.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, já está em solo brasileiro desde a noite de ontem (28) . Ele terá uma reunião privada com Lula e participará de uma cerimônia para assinatura de acordos bilaterais nesta segunda-feira (29).

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, Lula e Maduro irão debater sobre as embaixadas e consulados, além da designação do Embaixador da Venezuela no Brasil, que ocorreu recentemente.

