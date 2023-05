Reprodução: Agência Brasil Marina Silva

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva , afirmou neste sábado (27) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetará a MP da Mata Atlântica , aprovada pela Câmara nesta semana.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Marina ressalta a importância da região e a diversidade. "Como da primeira vez que esse dispositivo veio à cena, o presidente Lula novamente disse que irá vetar. É disso que precisamos: de leis que ajudem a proteger todos os biomas brasileiros. E a Mata Atlântica, que já foi tão castigada pela destruição, consegue agora se regenerar”, disse ela.

"A proteção e restauração da Mata Atlântica é fundamental não apenas para a sobrevivência das espécies que nela habitam, mas também para a qualidade de vida das comunidades humanas que dependem dos recursos e serviços que ela oferece na preservação da biodiversidade", completou.

O medida aprovada pelos deputados é uma alteração da lei de 2006. O texto fala sobre a utilização e proteção da vegetação nativa da Mata Atlântica, e ainda autoriza a implantação de linhas de transmissão de energia, gasodutos e sistema de abastecimento público de água na área ambiental sem estudo prévio de impacto ambientais.

A Câmara aprovou a MP com esse trecho, que foi retirado quando a medida foi analisada pelos senadores. Os parlamentares do Senado alegaram que as mudanças poderiam trazer riscos ao bioma e fugiam da temática do texto original.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.