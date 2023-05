Reprodução: Ricardo Stuckert Lula reúne ministros para churrasco no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja da Silva, promoveram um churrasco na noite de sexta-feira (26) no Palácio da Alvorada . O evento aconteceu das 19h30 até a 0h30 e contou com a presença de ministros e líderes do governo.

A confraternização serviu para falar sobre assuntos como a CPI de 8 de janeiro, instalada na última quinta-feira (25) , a aprovação do arcabouço e a MP de reestruturação dos ministérios que esvaziou as pastas do Meio Ambiente, de Marina Silva; e dos Povos Indígenas, de Sônia Guajajara. Elas não compareceram ao evento.

Estavam presentes os ministros Flávio Dino (Justiça), Carlos Faváro (Agricultura), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil), Luiz Marinho (Trabalho), Margareth Menezes (Cultura), Paulo Pimenta (Comunicação Social), Anielle Franco (Igualdade Racial). Além dos líderes do Congresso, Randolfe Rodrigues, do Senado, Jaques Wagner, e da Câmara, José Guimarães.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, também estiveram no local, acompanhados do ministro aposentado, Ricardo Lewandoviski.

O churrasco foi decidido de última hora, diante disso, outros ministros não compareceram, por não estarem em Brasília. Ainda, o evento ocorreu após uma semana intensa para o governo, sendo organizado para alinhar pautas e comemorar a aprovação do novo marco fiscal, que substituirá o teto de gastos.

