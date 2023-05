Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 12/04/2023 Deputado Ricardo Salles (PL), relator da CPI do MST

Durante apresentação do plano de trabalho da CPI do MST, o relator do colegiado, deputado Ricardo Salles (PL), experimentou e aprovou um suco de uva orgânico produzido pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Embora tenha feito duras críticas ao movimento, a cena chamou a atenção das pessoas que acompanhavam a sessão dessa terça-feira (23), na Câmara dos Deputados.

O ex-ministro do Meio Ambiente ganhou um copo de suco de uva da deputada Camila Jara (PT), que defendia o produto fabricado pelos integrantes do MST, durante a sessão. Após beber e elogiar o suco, Salles ainda posou com a bebida.

Veja o vídeo:

Ricardo Salles elogiando o suco feito pelo MST. Imagina quando ele provar o kg do arroz e as hortaliças fresquinhas. pic.twitter.com/Oii4aQOyN3 — Bora Conversar Política (@bcppolitica) May 24, 2023

Em publicação nas redes sociais, a deputada descreveu o momento como "sublime" e disse que até Salles "não pôde negar que é delicioso".

"O conhecimento liberta e fiz questão de servir suco de uva produzido pela agricultura familiar aos nobres deputados da CPI do MST. Um momento sublime, até Ricardo Salles não pôde negar que é delicioso! Vamos mostrar nessa CPI pq o Brasil precisa do MST e da Reforma Agrária!", escreveu.

Primeiros confrontos

Na mesma sessão, ocorreram os primeiros confrontos entre a base governista e a oposição. Em menos de uma hora, houve trocas de acusações, muito bate-boca e até socos na mesa do plenário. O mais exaltado foi o deputado federal Valmir Assunção (PT-BA), que se irritou com a fala do parlamentar Éder Mauro (PL-BA).

Após a declaração de Éder Mauro, que se referiu às ações do MST como "atos criminosos", Assunção começou a gritar com o colega de Câmara. Ele deu socos na mesa e avisou para todos os presentes que não ficaria calado diante das acusações.

CPI do MST

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra foi aberta na manhã do dia 17 de maio por conta da pressão feita pela bancada de oposição ao governo do presidente Lula.

A Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo principal apurar quem são os financiadores das recentes ocupações feitas pelo Movimento dos Sem Terra, que totalizam 60 ações desde que Lula assumiu a presidência.

