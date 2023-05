Divulhgação/MST Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira





Integrantes que fazem parte da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) protocolaram 37 pedidos de convocação ou convite para que ministros, lideranças e testemunhas prestem depoimento. O objetivo do colegiado é investigar ocupações feitas por membros do movimento.

Os deputados solicitaram a convocação dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino; do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski; do líder do movimento, João Pedro Stédile; entre outros. Os pedidos precisam da aprovação da maioria do colegiado.

O colegiado que faz parte da CPI se reunirá nesta terça-feira (23) para escutar do relator da comissão, o deputado Ricardo Salles (PL-SP) sobre como será feito o trabalho e qual vai ser o cronograma com as atividades do grupo.

A aprovação das convocações poderá ocorrer no encontro ou pode ficar para a próxima reunião. Testemunhas convocadas por uma Comissão Parlamentar de Inquérito são obrigadas a estarem presentes na data estabelecida pela Câmara. Já investigados não precisam comparecer.

Veja ministros que devem ser convocados para a CPI do MST

Carlos Fávaro, da Agricultura: objetivo do colegiado é saber se há relação entre a pasta com o MST e se tem alguma conivência de autoridades federais com as ocupações.





Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar: ele precisará explicar sobre negociações estabelecidas entre o ministério e o MST. Também terá que falar sobre as ocupações.





Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública: deputados pretendem questioná-lo sobre as ocupações do movimento e quais são as ações da pasta para enfrentar as ocupações.





CPI do MST

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra foi aberta na manhã do dia 17 de maio por conta da pressão feita pela bancada de oposição ao governo do presidente Lula.

A Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo principal apurar quem são os financiadores das recentes ocupações feitas pelo Movimento dos Sem Terra, que totalizam 60 ações desde que Lula assumiu a presidência.





