Um policial militar fardado foi agredido após urinar no meio de uma praça em Bertioga , litoral de São Paulo. A agressão aconteceu ontem à noite por um grupo de pessoas que apedrejou e bateu com pauladas no agente.

Uma gravação do momento que o policial é agredido foi divulgada nas redes sociais. O vídeo mostra inclusive o momento em que o militar está urinando a céu aberto. É possível ver ainda que ele estava com a câmera corporal acoplada na farda.

"Alteradão. Olha lá, ó. Mijando no meio da rua, o comédia lá, ó. Essa aí que é a polícia de vocês?", diz um homem que não aparece no vídeo.

Em seguida, o PM aparece cercado por várias pessoas e é agredido por pauladas e pedradas. O primeiro a bater no militar é um rapaz de camisa branca, bermuda e boné, que atinge o agente na cabeça.

Um homem com camisa verde e calça jeans tenta proteger o policial e tentar o afastar da confusão. "Sai, sai, sai", diz o rapaz enquanto outro homem se aproxima com uma pedra na mão.

A Secretaria de Segurança Pública informou que o agente foi socorrido e levou oito pontos na nuca. Ele está hospitalizado, em observação e prestará esclarecimentos quando estiver apto.

A corporação não informou se os agressores foram identificados, mas afirmou que o caso será investigado com base nas imagens, incluindo a gravação da câmera da farda do policial.

"Todas as circunstâncias relativas aos fatos captados por câmeras de segurança, assim como os relatos dos envolvidos e demais testemunhas, são objeto de análise por meio de Inquérito Policial Militar", disse a Polícia Militar em nota.

