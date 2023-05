Reprodução/Facebook A menina britânica desapareceu há 16 anos, durante viagem da família a Portugal

Investigadores da Polícia Judiciária portuguesa se preparam para o segundo dia de buscas por vestígios e provas que levem ao paradeiro de Madeleine McCann, menina britânica que desapareceu em 2007, em Portugal, com apenas três anos. Autoridades têm esperança de encontrar pedaços de esqueleto que possam esclarecer o caso.

A nova operação, segundo o Daily Mail , acontecem após a dica de um informante alemão considerado "muito confiável". A principal linha de investigação é que a menina tenha sido assassinada. Dessa forma, as autoridades buscam possíveis restos mortais e fragmentos de roupas que possam estar ligados ao caso.

Os policiais trabalham em uma área isolada em torno da albufeira do Arade, a cerca de 50 quilômetros de onde ela desapareceu na Praia da Luz, no Algarve. Desde 2014, esta é a primeira grande operação relacionada ao caso.

Desta vez, os agentes vão vasculhar lugares que costumavam ser frequentados pelo principal suspeito do caso, o alemão Christian Brueckner. Os pontos ficam a 50 quilômetros da Praia da Luz.

A médica especialista em Medicina Legal Ana Rita Pereira afirmou que "existe esperança de que ainda possa haver restos do esqueleto da menina", ao SIC Notícias.

"Há esperança de se poder encontrar alguma ligação, algum elemento que possa identificar a vítima, mas depende exatamente do grau de putrefação e exatamente do que se vai encontrar. Se encontrar algum objeto pessoal ou outro elemento, como um osso, teríamos que verificar com a ajuda da antropologia forense se pertence a um animal ou a um humano. Sendo um osso humano, temos vários métodos que podem ajudar a identificar a pessoa envolvida", disse ela.

Mergulhadores experientes também participam da operação, fazendo buscas na água, enquanto as margens são escavadas, conforme o portal The Sun .

Em 2022, o alemão Christian Brueckner, foi processado pela Justiça portuguesa acusado de cometer cinco crimes sexuais entre 2000 e 2017. Nenhum deles, porém, está relacionado ao desaparecimento de Madeleine.

Atualmente, ele cumpre pena de sete anos em Oldenburg, no norte da Alemanha, por estupro, mas nega envolvimento no caso da criança.

Investigadores alemães acreditam que o homem teria matado a menina após sequestrá-la do apartamento em que estava hospedada na Praia da Luz, de acordo com o Ministério Público de Braunschweig. Brueckner foi declarado suspeito oficialmente somente no ano passado, mas já é investigado por autoridades do país há dois anos.

Registros telefônicos mostram que o suspeito esteve perto do complexo hoteleiro onde Madeleine McCann desapareceu, mas nenhuma acusação formal foi feita contra ele sobre o caso.

A nova investigação deve durar pelo menos dois dias, mas pode ser estendida caso algo relevante seja encontrado, informou a imprensa portuguesa.

