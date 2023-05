Divulgação: PMDF Flávio Silvestre de Alencar

A Polícia Federal cumpre dois mandados de prisão nesta terça-feira (23) durante a 12ª fase da Operação Lesa Pátria . Um dos alvos detidos é o major da Polícia Militar do Distrito Federal Flávio Silvestre de Alencar , responsável por comandar as tropas no dia 8 de janeiro durante os atos golpistas.

Alencar já havia sido preso na 5ª fase da operação. Em depoimento dado a PF em fevereiro, ele disse que estranhou ser "convocado" para comandar a tropa naquele dia. Segundo Flávio, major "comumente comanda o efetivo em manifestações pequenas, por exemplo, de estudantes". Ele explicou que em grandes manifestações um tenente-coronel ou coronel comanda o efetivo.

O major disse ainda que "o número de policiais não era suficiente para conter os manifestantes" e que "se tivesse recebido qualquer informação a respeito da radicalidade dos manifestantes o efetivo de policiais teria que ser superior".

Alencar afirmou também que dos 311 policiais que estava comandando, 178 não tinha experiência em campo.

Operação Lesa Pátria

Nesta terça-feira (23), a 12ª fase da Lesa Pátria foi deflagrada pela Polícia Federal. A corporação deve cumprir dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão no Distrito Federal. As determinações foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O objetivo é identificar os responsáveis e os financiadores envolvidos nas invasões de 8 de janeiro. Os crimes investigados são dano qualificado, associação criminosa, golpe de estado, incitação ao crime, destruição e deterioração.

