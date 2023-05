EBC Lula visitou os Emirados Árabes neste mês





O governo Lula foi cobrado pelo deputado federal Amon Mandel (Cidadania-AM) a revelar quanto custou à viagem do presidente da República e da sua comitiva para os Emirados Árabes. O requerimento, protocolado nesta segunda-feira (22), faz nove questionamentos ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

O parlamentar de apenas 22 anos pergunta ao ministro qual o valor usado para pagar todos os custos da viagem de Lula. Ele também indaga quem participou da comitiva, o gasto individual de cada um e agenda de trabalho.

No documento, Mandel relata que o petista esteve no país asiático no dia 9 de maio de 2023. Segundo sites de notícias, Lula e sua comitiva teriam gastado R$ 1,2 milhão, sendo que a estadia no local durou apenas um dia.

“Ao que se tem noticiado, aproximadamente metade dos gastos está relacionado a hospedagem, seguido pelo dispêndio com aluguel de automóveis. O montante divulgado, por mais que já deveras avultado, ainda não inclui o transporte aéreo, custeado pela Força Aérea Brasileira”, diz trecho do requerimento.

“Considerando a gravidade dos dados divulgados, o vultoso prejuízo aos cofres públicos, a dificuldade na consulta e transparência dos dados pertinentes, como também os princípios da eficiência e economicidade, segundo quais os atos devem priorizar a minimização dos gastos públicos no sentido de conseguir os melhores resultados com os meios escassos de que se dispõe e a menor custo”, acrescenta.

Agora caberá ao Ministério das Relações Exteriores responder aos questionamentos feitos pelo parlamentar.

Confira abaixo as nove perguntas

1. Considerando os dados veiculados pela imprensa, as despesas efetuadas nos Emirados Árabes somariam o desembolso de R$1,2 milhão. Qual foi o real e atual valor gasto com a viagem presidencial e da comitiva presidencial aos Emirados Árabes Unidos?

2. Qual foi o itinerário realizado pelo Presidente e sua comitiva durante a viagem? Por quantos dias viajou? Quais destinos visitou? Quais agendas foram realizadas? Quais as datas de ida e volta?

3. Quando e por quais motivos as tratativas da viagem ocorrida durante este ano se iniciou?

4. Há previsão de demais viagens aos Emirados Árabes Unidos durante o atual mandato?

5. Quantas pessoas e quem integrou a comitiva presidencial aos Emirados Árabes Unidos? Quais motivos levaram a inserção de tais pessoas à comitiva presidencial? Indicar nome completo, respectivo cargo público que ocupa ou respectiva profissão que exerce e quais as funções exercidas durante a comitiva.

6. Houve algum integrante da comitiva que não seja ocupante de cargo público? Esse integrante recebeu algum tipo de auxílio financeiro governamental para participar da missão diplomática? Quais justificativas ensejaram a incorporação do integrante à comitiva presidencial?

7. Quem selecionou e autorizou a relação dos nomes que compuseram a comitiva presidencial aos Emirados Árabes Unidos?

8. Qual o gasto individualizado de cada um dos integrantes da comitiva? Solicita-se que os valores desembolsados sejam apresentados detalhadamente, principalmente aqueles referentes ao custeio de passagens, hospedagem e alimentação.

9. Quais os gastos realizados pela Força Aérea Brasileira (FAB) no transporte presidencial e de sua comitiva de ida e volta aos Emirados Árabes Unidos?





