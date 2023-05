Reprodução: Agência Brasil Invasores golpistas em 8 de janeiro

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (23) a 12ª fase da Operação Lesa Pátria , para investigar financiadores e pessoas envolvidas nos atos golpistas do 8 de janeiro . A corporação deve cumprir dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão no Distrito Federal. As determinações foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A Operação Lesa Pátria tem como objetivo identificar os responsáveis e os financiadores envolvidos nas invasões de 8 de janeiro. Os crimes investigados são dano qualificado, associação criminosa, golpe de estado, incitação ao crime, destruição e deterioração.

Os alvos desta fase, segundo a TV Globo, são os policiais que ordenaram recuo na descida do Supremo Tribunal Federal. Um deles seria o major Flávio Silvestre de Alencar, que foi preso na 5ª fase da investigação.

Na 11ª fase, a corporação cumpriu 22 de busca e apreensão em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Os alvos foram produtores rurais, CACs (colecionadores de armas, atiradores ou caçadores esportivos) e empresários.

Até o momento, dentre todas as operações anteriores, já foram cumpridos 65 mandados de prisão preventiva, 174 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária.

