Reprodução Zema quer ser o representante do bolsonarismo em 2026





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) tem consciência de que dificilmente estará elegível para concorrer ao cargo de presidente em 2026. Ele trabalhará com a narrativa de que é um político perseguido e tentará emplacar um homem de confiança para disputar a eleição contra o PT. No meio de tantos nomes que surgem, há um no qual o capitão da reserva não quer o representando: Romeu Zema (Novo-MG).

Bolsonaro gosta do perfil do governador de Minas Gerais, mas o enxerga como uma figura “independente”, ou seja, não vai representá-lo caso saía vencedor no pleito presidencial.

O ex-presidente pediu para que o seu grupo não dê espaço para as falas e feitos de Zema. Ele quer que o protagonismo seja jogado para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

Bolsonaro já avisou que, caso esteja inelegível, fará de tudo para que o ex-ministro da Infraestrutura concorra ao cargo presidencial. O ex-governante do país enxerga Tarcísio com qualidades técnicas para presidir o Brasil, além de ter nas mãos a máquina do estado paulista.

O ex-presidente não tem preocupação com a ligação de Freitas com Kassab, porque entende que é necessário ter o ex-prefeito de São Paulo como um articulador para que projetos do Palácio dos Bandeirantes sejam aprovados na Alesp.

Bolsonaro também considera natural a ‘desarticulação’ de Tarcísio na hora de negociar com os deputados estaduais. Ele argumentou para aliados que é normal bater cabeça no começo de governo e que o ex-ministro aprenderá com o tempo como conversar com cada grupo.

Além disso, o ex-presidente relatou que, mesmo discordando de muitos pontos de Tarcísio e senti-lo distante em alguns momentos, é um dos poucos que demonstra gratidão pública ao falar dele para a imprensa.

Zema não é 100% bolsonarista

O ex-presidente sabe que Zema quer emplacar como o candidato do bolsonarismo. Porém, Bolsonaro sinalizou que não dará muita atenção ao governador mineiro neste momento. A ideia é deixá-lo de lado, dando enfoque a Tarcísio.

O capitão da reserva esperará o fim das eleições de 2024 para decidir qual posto colocará o mineiro no seu grupo: de coadjuvante ou protagonista.

Bolsonaro não confia 100% em Zema. Caso fique inelegível, ele quer um representante que esteja totalmente alinhado aos seus ideais.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.