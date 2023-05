Reprodução Lula passará por cirurgia





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acertou com a sua equipe médica a data que fará uma cirurgia nos quadris. O chefe do Executivo federal tem reclamado das dores no local, mas quer fazer o tratamento quando o período de trabalho tiver menor.

De acordo com informações da coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, o governante do país afirmou para familiares e aliados que as dores nos quadris estão ficando mais intensas. Ele sofre de artrose e por isso há necessidade de uma operação para resolver ou amenizar o problema.

A equipe médica de Lula definiu que ele passará por cirurgia entre o fim de dezembro deste ano e o começo de janeiro do ano que vem. A data foi escolhida porque é o período em que o presidente está com a agenda mais tranquila.

A data só será modificada se houve agravamento do quadro.

Lula no G7

Em discurso durante sessão de trabalho do G7, no Japão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). No encontro, que teve como tema “Rumo a um mundo pacífico, estável e próspero”, Lula disse que o conselho “encontra-se mais paralisado do que nunca”.

Ao falar de paz, afirmou que “membros permanentes continuam a longa tradição de travar guerras não autorizadas pelo órgão, seja em busca de expansão territorial, seja em busca de mudança de regime”.

O presidente voltou a pedir uma solução baseada no diálogo para o conflito na Ucrânia e a criação de um espaço para negociações. Destacou outros conflitos que ocorrem fora da Europa e que merecem também mobilização internacional. “Israelenses e palestinos, armênios e azéris, cossovares e sérvios precisam de paz. Yemenitas, sírios, líbios e sudaneses, todos merecem viver em paz”, afirmou.





