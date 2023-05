redacao@odia.com.br (O Dia) Vini Jr é duro após novo caso de racismo: 'Campeonato é dos racistas'





O Governo Lula vai enviar uma notificação para autoridades da Espanha e para a La Liga, responsável pelo Campeonato Espanhol de futebol, após os novos ataques racistas contra o jogador Vinícius Junior que ocorreram neste domingo (21). O documento será entregue ao Ministério da Igualdade Racial.

“Repudiamos mais uma agressão racista contra o Vinícius Junior. Notificaremos autoridades espanholas e a La Liga. O Governo brasileiro não tolerará racismo nem aqui nem fora do Brasil! Trabalharemos para que todo atleta brasileiro negro possa exercer o seu esporte sem passar por violências”, disse a pasta.

A ministra Anielle Franco também se posicionou a favor do atleta brasileiro. “Inaceitável! O peito chega aperta de tanta indignação! Até quando teremos que lidar com isso!? Chega de racismo”, escreveu em seu perfil no Twitter.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também demonstrou irritação com o caso. “Minha solidariedade ao jogador brasileiro Vinicius Júnior, mais uma vez vítima de racismo na Espanha. Isso é deplorável, inaceitável e deve ter conseqüências”, publicou.

Segundo apurou a coluna, o governo brasileiro tem alta expectativa que as autoridades espanholas tomem providência. Esse sentimento ocorre porque as duas gestões – Lula e Pedro Sanchéz – possuem boa relação.

Racismo contra Vinícius Junior

Vinícius Junior, atuando pelo Real Madrid, enfrentava o Valencia pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol neste domingo. No segundo tempo, o atleta brasileiro comunicado o árbitro que parte da torcida presente no estádio Mestalla o chamou de “macaco”.

O confronto foi paralisado por oito minutos. Após o fim do duelo, que terminou um a zero para o Valencia, jogadores e o técnico do Real Madrid, Carlos Ancelotti, repudiaram os novos ataques racistas contra Vini Jr.

A La Liga, responsável pelo torneio, já notificou a Justiça oito vezes por atos de racismo contra o brasileiro só nesta temporada. Porém, Vinícius acusou a organizadora do Campeonato Espanhol de achar “normal” o ataque que sofre frequentemente no estádio. Ele ainda relatou que a Espanha é conhecida no Brasil como um “país racista”.

“Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhois que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui", escreveu.





