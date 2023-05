Divulgação/Arquivo Pessoal Aeronave com o deputado Aluísio Mendes





O deputado federal Aluísio Mendes (Republicanos) sofreu um susto na tarde deste domingo (21). O avião em que o parlamentar estava com a sua equipe derrapou e saiu da pista quando fazia a decolagem na cidade de Cururupu, cidade do Maranhão. Ninguém ficou ferido.

“Sobre o incidente aéreo sofrido hoje por mim e minha equipe, informo a todos que estamos bem. É verdade que a aeronave teve uma falha na decolagem de Cururupu a São Luís, mas graças a Deus todos estão bem. Agradeço a Deus pelo livramento e aos amigos pela solidariedade e orações”, escreveu o parlamentar nas redes sociais.

Cinco pessoas estavam no avião de pequeno porte: o deputado, o piloto e três funcionários que atuam como assessores do parlamentar. A suspeita é que a derrapagem aconteceu por causa da pista molhada. No período da manhã, choveu muito em Cururupu.

Quem é Aluisio Mendes?

Aluisio Mendes tem 62 anos e nasceu em Belo Horizonte. Ele é formado em Direito e atuou como policial federal e piloto de helicóptero. Casado e pai de duas filhas, o deputado é conhecido no Congresso por defender projetos que combatem a violência contra a mulher, idosos e crianças.

Ganhou visibilidade ao trabalhar como assessor do presidente do Brasil na gestão de José Sarney. Ao longo da sua trajetória política, ele apoiou Lula, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, sendo vice-líder do governo do capitão da reserva.





