Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 01/12/2022 Líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues

Um dia após anunciar a desfiliação da Rede Sustentabilidade, o senador Randolfe Rodrigues disse, nesta sexta-feira (19), ainda não ter um novo partido em vista e que vai tirar um tempo para "autorreflexão", mas que não descarta uma filiação ao Partido dos Trabalhadores.

"Depois de uma separação é bom a gente ficar um tempo solteiro. Ainda não tenho debate sobre destino partidário. A decisão que tomei ontem não foi simples, foi tomada no âmbito da madrugada da quarta para a quinta-feira, então prefiro deixar passar esse processo de afastamento, de desligamento, mas, em pouco, deverei ter uma escolha partidária, que será identificada com minha história. Continuo do mesmo lado", afirmou, em entrevista à GloboNews .

Mais tarde, em entrevista à CNN Brasil , Randolfe afirmou que não pretende se candidatar para concorrer ao governo do Amapá em 2026 e deu mais detalhes sobre a saída da legenda. "A decisão amadurecida foi levada também por outras razões, de um processo de debate no âmbito da Rede, que, no meu entender, já tinha se esgotado, com todo o respeito, reitero a consideração que tenho para todos os quadros da Rede Sustentabilidade, sobretudo, em relação aos dois porta-vozes", disse.

"As razões do meu desligamento da Rede, não são uma vírgula além do que foi exposto na carta que é de conhecimento de todos vocês e que foi apresentada ontem", acrescentou.

Conforme apuração do iG dessa quinta-feira (18), Randolfe deve se filiar ao Partido dos Trabalhadores. Segundo a reportagem, as conversas para o retorno do senador ao PT estão extremamente adiantadas e a confirmação da filiação deve sair entre este fim de semana e o início da semana que vem.

Na entrevista, ao ser questionado se vai voltar ao PT, o senador reiterou que "depois de um tempo de relacionamento, é bom ficar um tempo solteiro". "Precisamos de um tempo de reflexão. Às vezes, a gente precisa ficar um tempo solteiro — e isso ocorre em todos os relacionamentos — e a escolha partidária é uma escolha de vida, eu não vejo partido como uma mera legenda", pontuou.

"Após uma decisão difícil que temos em um relacionamento, é bom fazer uma autorreflexão sobre o caminho para seguir", continuou.

Randolfe, no entanto, afirmou não descartar uma filiação ao PT. "Foi meu primeiro partido, que capitaneia e lidera a construção do país. E é um partido que tem identidade, o meu espectro político com o que eu penso em relação ao mundo, então não descarto."

Saída de Randolfe da Rede

Ontem, ao anunciar a desfiliação da Rede Sustentabilidade, Randolfe Rodrigues disse que a decisão é "irrevogável". Entre os motivos da desfiliação, são apontados desentendimentos entre ele e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que lidera a sigla. Ele integrava a legenda desde 2015.

Confira, abaixo, o texto de saída de Randolfe Rodrigues na íntegra:

"Companheiros e companheiras da REDE SUSTENTABILIDADE:

Nos últimos anos, o povo brasileiro enfrentou a sua quadra mais dramática. A Democracia, há muito conquistada, esteve sob real ameaça.

Neste período, nas ruas, nas instituições e em especial no Parlamento, o nosso partido esteve ao lado dos brasileiros lutando contra o fascismo, e cumpriu um papel histórico com amor, coragem e dedicação. Me honrará para sempre ter sido parte desta jornada épica.

Agradeço o companheirismo e o convívio deste período, em especial levo para toda a vida exemplos de lealdade ao povo, como o da companheira Heloísa Helena, que ontem, hoje e sempre me inspirará.

Minhas palavras trazem, sobretudo, gratidão. Tenho a certeza de que continuaremos juntos, nas lutas por democracia, justiça e na construção de uma sociedade livre da fome e da opressão.

Dito isso peço, em caráter irrevogável, a minha desfiliação da REDE SUSTENTABILIDADE.

Brasilia-DF, 18 de Maio de 2023."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.