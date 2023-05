Reprodução: Twitter Mauro Cid

Gabriela Cid, esposa do ex-ajudante de Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid , irá prestar depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira (19) sobre a falsificação de cartões de vacina contra a Covid-19.

No inquérito sobre a suposta fraude na vacinação, o nome de Gabriela é citado diversas vezes. O objetivo de burlar o sistema era conseguir liberação para entrar nos Estados Unidos, onde é obrigatória a apresentação do cartão de vacina para permanecer no país.

Segundo a Polícia Federal, o esquema falsificou o cartão de vacinação de Jair Bolsonaro, da filha Laura Bolsonaro, de Mauro Cid, de Gabriela e das três filhas do casal.

Ontem, o tenente-coronel esteve presente na sede da Polícia Federal para prestar depoimento, mas ficou em silêncio . Ele alegou que não teve acesso ao conteúdo integral da investigação. Diante das declarações, os agentes da PF não insistiram em fazer pergunta.

Cid está preso há 16 dias no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB) .

Segundo a PF, a falsificação do ex-presidente e da filha ocorreu em dezembro de 2022, pouco antes de Bolsonaro e a família viajarem para a Flórida, nos Estados Unidos.

Na terça-feira (16), em depoimento à PF, Bolsonaro negou a participação do ex-ajudante no esquema de fraudes . Além disso, ele também afirmou que não orientou ou ordenou qualquer pessoa a burlar o sistema.

No entanto, o ex-chefe do Executivo federal afirmou que a gestão de sua conta no aplicativo ConecteSUS , plataforma onde os dados sobre a vacinação foram alterados, estava sob gestão de Mauro Cid.

