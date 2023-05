Divulhgação/MST Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira





O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT), falou que a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) criticou o deputado Ricardo Salles (PL-SP). Em entrevista dada nesta quinta-feira (18) ao programa Estúdio i, da GloboNews, o membro do governo Lula acusou o bolsonarista de tentar viabilizar candidatura a prefeitura de São Paulo em 2024.

Paulo Teixeira tem convicção que Salles, relator da CPI do MST, tente esticar a investigação, porque fará com que o parlamentar enfrente o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que tem ligação com o MTST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

"O objetivo [de Salles na CPI] é eleitoral", comentou o ministro. O bolsonarista é pré-candidato ao governo da prefeitura de São Paulo pelo PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Atualmente, Salles tem cerca de 10% das intenções de votos, segundo o relatório divulgado em maio pelo Paraná Pesquisas. Já Guilherme Boulos ocupa a primeira colocação com 31%.

Apesar de ser defensor de Bolsonaro, o ex-ministro do Meio Ambiente não é unanimidade no Partido Liberal. Lideranças moderadas defendem que o partido apoiem Ricardo Nunes (MDB-SP), que buscará à reeleição no ano que vem.

No levantamento, o prefeito da capital tem 17% das intenções de votos, ocupando a segunda colocação.

Ministro de Lula sai em defesa do MST

Paulo Teixeira saiu em defesa do MST e afirmou que o movimento não é responsável pela violência que acontece no campo no Brasil. O ministro usou como argumento o relatório feito pela Comissão Pastoral da Terra, que apontou que a maioria dos atritos violentos ocorre por causa da ocupação de terras de pequenos proprietários e de crimes ambientais.

"Que nós temos que fazer debates em relação ao MST, eles têm muitas virtudes, nós temos que fazer críticas a alguns equívocos, isso sem dúvida. Agora, a responsabilidade pela violência no campo hoje se dá em outros lugares", comentou o petista.

CPI do MST

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra foi aberta na manhã de quarta (17) por conta da pressão feita pela bancada de oposição ao governo do presidente Lula.

A Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo principal apurar quem são os financiadores das recentes ocupações feitas pelo Movimento dos Sem Terra, que totalizam 60 ações desde que Lula assumiu a presidência.





