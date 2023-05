Reprodução: Agência Brasil Atos golpistas no dia 8 de janeiro

A CPMI do 8 de janeiro será iniciada na próxima terça-feira (23), segundo o deputado Arthur Maia (União Brasil-BA). A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito atingiu na tarde de ontem (17), o número mínimo de integrantes para ser instalada.

“Falei há pouco com o senador Rodrigo Pacheco e fui informado que a instalação do colegiado acontecerá na próxima terça-feira, 23/05”, escreveu o parlamentar nas redes sociais.

Por volta das 16h de ontem, o total de 36 indicados, entre titulares e suplentes, foi alcançado para que a CPMI fosse instalada. A comissão terá duração de seis meses. Ela tem o objetivo de investigar os financiadores e os responsáveis dos atos golpistas que pela depredaram os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF).

O requerimento para a criação da comissão foi protocolado pelo deputado André Fernandes (PL-CE), em uma tentativa de culpar o governo Lula pelos atos antidemocráticos. A base governista foi contra, inicialmente, e realizou manobras para impedir a CPMI.

A pressão aumentou após a divulgação de imagens de câmera de segurança que mostra o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias no Palácio do Planalto durante as invasões. As gravações ainda apontam a falta de resistência de militares do GSI ao ataque golpista.

Após a repercussão, a PT e partidos da base governista passaram a apoiar a comissão.

CPI e CPMI

As duas comissões tem a mesma competência : fiscalizar e apurar fatos de grande relevância para a política nacional. A diferença entre as duas é que a CPMI é formada por um grupo de senadores e deputados , enquanto a CPI é integrada somente por membros de uma das casas.

Além disso, a CPMI reduz a possibilidade de conflitos entre a Câmara e o Senado, tendo mais força do que uma comissão separada. No caso das comissões mistas, além das 27 assinaturas dos senadores, também é necessário o apoio de 171 deputados, exatamente um terço dos componentes da Casa.

