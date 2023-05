redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Pacheco lê requerimento e cria CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro





A base governista no Senado apresentou nesta quinta-feira (18) ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), os nomes dos seis titulares e seis suplentes da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do ato de 8 de janeiro . O Bloco Resistência Democrática, que faz parte do grupo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será maioria na comissão.

Omar Aziz (PSD-AM) Otto Alencar (PSD-BA), Fabiano Contarato (PT-ES) – como titulares – e Randolfe Rodrigues (Sem Partido-AP) – como suplente – farão parte do colegiado, pois fizeram parte da CPI da Covid-19. O requerimento entregue a Pacheco foi assinado por Eliziane Gama (PSD-MA).

Pacheco revelou nesta quinta que a CPMI será instaurada na próxima semana. A expectativa dos senadores é que a abertura ocorra entre terça (23) e quarta (24). Depois que a comissão for criada, o presidente do Senado comunicará quem fará parte do colegiado.

Após essa etapa, o chefe do Senado autorizará a eleição para que a comissão escolha o presidente e o relator das investigações para que os trabalhos comecem.

Veja os indicados da base governista

Titulares

Eliziane Gama (PSD-MA)

Omar Aziz (PSD-AM)

Otto Alencar (PSD-BA)

Fabiano Contarato (PT-ES)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Ana Paula Lobato (PSB-MA)

Suplentes

Angelo Coronel (PSD-BA)

Irajá (PSD-TO)

Zenaide Maia (PSD-RN)

Augusta Brito (PT-CE)

Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP)

PSB terá a última vaga

CPMI do 8 de janeiro

A comissão terá duração de seis meses. Ela tem o objetivo de investigar os financiadores e os responsáveis dos atos golpistas que pela depredaram os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF).

O requerimento para a criação da comissão foi protocolado pelo deputado André Fernandes (PL-CE), em uma tentativa de culpar o governo Lula pelos atos antidemocráticos. A base governista foi contra, inicialmente, e realizou manobras para impedir a CPMI.

A pressão aumentou após a divulgação de imagens de câmera de segurança que mostra o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias no Palácio do Planalto durante as invasões. As gravações ainda apontam a falta de resistência de militares do GSI ao ataque golpista.

Após a repercussão, a PT e partidos da base governista passaram a apoiar a comissão e agora serão maioria no colegiado.





