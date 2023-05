redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Ex-presidente Jair Bolsonaro





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que superou as eleições de 2022 e que tem a intenção de “colaborar” com o país, mesmo não gostando do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em visita feita ao Senado nesta quinta-feira (18), o capitão da reserva disse que só discutirá a disputa de 2026 depois da corrida eleitoral do ano que vem.

"Ajudar, apesar de não simpatizar com o governo, queremos colaborar. Eleições de 22 superadas. [As eleições de] 26 só se discutem depois de 2024. Sem rancor da nossa parte", declarou ao conversar com jornalistas. Ele passou pelo gabinete do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

No bate-papo com os jornalistas, o ex-chefe do Executivo federal falou sobre as joias sauditas avaliadas em R$ 16 milhões. O ex-ministro de Minas e Energia disse que os itens de diamantes eram para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

"Ela [Michelle] nunca viu as joias. Joias nunca passaram pelas minhas mãos e pelas mãos dela", relatou. O pacote foi apreendido pela Polícia Federal em 2021.

Bolsonaro fala de Mauro Cid

O antigo chefe do Executivo federal foi perguntado sobre o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que está preso desde 3 de maio.

“Cada um segue a sua vida”, resumiu o capitão da reserva. O ex-braço-direito de Bolsonaro foi preso por causa da operação que investiga supostas informações falsas em cartões de vacinação da Covid-19 para beneficiar o ex-presidente, parentes e funcionários.

Nesta quinta, Mauro prestou depoimento à Polícia Federal, só que preferiu não responder nenhuma pergunta. O antigo mandatário do país relatou que não tem obtido informações do ex-subordinado.

"Não tenho conversado com ele. Isso aí está em segredo de Justiça. Apesar de vazar, está em segredo de Justiça. O que eu vi agora no rodapé de uma TV é que ele ficou em silêncio", explicou.

Apesar de tentar se afastar do ex-funcionário, Bolsonaro elogiou Cid. “Ele é um excelente oficial do exército brasileiro, jovem ainda, forças especiais, comandos, paraquedistas, primeiro lugar de quase todo curso que fez, tem dado o melhor de si. Peço a Deus que não tenha errado. E cada um siga a sua vida", completou.





