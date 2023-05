Nelson Jr./SCO/STF Nunes Marques é eleito membro efetivo do TSE





O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi escolhido nesta quarta-feira (17) para ser membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nunes vai ocupar o cargo que estava vago desde a aposentadoria de Ricardo Lewandowski.

Marques recebeu nove votos, enquanto André Mendonça recebeu um. A votação aconteceu em segredo. O ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte Eleitoral, saudou o colega e enalteceu a sua passagem pela Justiça Eleitoral.

“O ministro com certeza vai contribuir muito, como já vem contribuindo como ministro substituto, e, em especial, pela sua experiência de quatro anos no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí”, afirmou Moraes.





Nunes Marques, que já estava atuando no TSE como substituto, mas não efetivado, destacou que a Justiça Eleitoral vem dando "segurança jurídica" à sociedade brasileira.

“Tenho visto nas últimas sessões o belo caminho que tem trilhado a Justiça Eleitoral no sentido de criar balizas sólidas, dando segurança jurídica à sociedade brasileira e àqueles que se propõem a ocupar cargos eletivos”, disse após ser eleito.

O TSE é composto por sete ministros, sendo que três deles são provenientes do STD, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois representantes dos juristas. Também fazem parte da Suprema Corte Eleitoral sete substitutos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.