Foi inicado, nesta quarta-feira (17), o processo de reconstrução do relógio condedido pela Corte francesa a Dom João VI, que foi trazido ao Brasil em 1808. O Item foi danificado durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro.

A restauração será realizada por especialistas da Suíça, país referência em relógio de luxo. A primeira etapa foi realizada com o intuito de analisar o tamanho dos danos causados pelos manifestantes antidemocráticos.

Pietro Lazzeri, embaixador suíço no Brasil, classificou a parceria para a recuperação do item histórico como "um momento importante para as relações entre Suíça e Brasil".





"É um prazer anunciar um momento importante para as relações entre a Suíça e o Brasil. Uma equipe suíça em cooperação com especialistas (brasileiros) deram o 1º passo para a restauração do relógio do século XVII, parte do acervo do @PalacioPlanalto, que foi danificado em 8 de janeiro", escreveu na suas redes sociais.

"Na sequência, Lazzeri agradeceu a primeira-dama Janja pela "rica discussão sobre patrimônio histórico, cultura e sustentabilidade. "A Suíça se alegra de seguir fortalecendo a sua histórica parceria com o Brasil", complementou.

A destruição da peça foi flagrada em vídeo, no interior do Palácio do Planalto, durante as manifestações golpistas. O responsável pelo ato de vandalismo já foi identificado. Trata-se de Antônio Cláudio Alves Ferreira, que foi posteriormente preso em Minas Gerais.



