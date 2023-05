Alan Santos/PR - 28/06/2019 O ex-presidente Jair Bolsonaro

O inquérito que investiga um suposto esquema de adulteração de cartões de vacinação durante a pandemia da Covid-19 ouve nesta terça-feira (16) o ex-presidente da República Jair Bolsonaro . O político deve depor na sede da Polícia Federal, em Brasília . Provas identificadas pela PF apontam que Bolsonaro , a filha, Mauro Cid e familiares do ex-ajudante especial do político teriam se beneficiado com o esquema.

A PF questionará o ex-mandatário sobre o conhecimento dele sobre o suposto esquema e se a ordem acesso ao sistema do Ministério da Saúde teria paertido dele. Dados sobre a vacinação contra Covid-19 foram inseridos e depois retirados do sistema público.

A Polícia Federal realizou buscas na casa do ex-presidente, em três de maio, em Brasília. O objetivo da operação era encontrar provas do envolvimento de Bolsonaro no esquema. Um celular foi apreendido.

No mesmo dia, o político reafirmou não ter se vacinado contra a Covid-19 e que não ouve asdulterações do cartão de vacina da filha, Laura.

Bolsonaro também se negou a prestar esclarecimentos à PF por meio de um depoimento no dia da operação. Ele alegou que a sua defesa precisava ter acesso à investigação antes de qualquer coisa. Por conta disso, o depoimento dele foi marcado para esta terça (16).

Terceiro depoimento desde a chegada dos EUA

Bolsonaro depõe pela terceira vez à PF desde que retornou dos Estados Unidos, para onde viajou em dezembro de 2022, após perder as eleições para o atual mandatário do país, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ex-presidente foi ouvido nos inquéritos que investigam os atos antdemocráticos de 8 de janeiro e sobre o caso das joias milionários apreendidas pela Receita Federal.

