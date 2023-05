redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Presidente Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinará nesta terça-feira (15) três novos decretos que possuem o objetivo de aumentar a força da transparência e ampliar o acesso às informações públicas. Ao longo do ano passado, o petista criticou o governo Bolsonaro por tentar esconder notícias do Planalto, como os sigilos de 100 anos em diversos assuntos.

Os documentos vão autorizar a criação do CTICC (Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção). As ações serão apresentadas por Lula ao lado do Controlador-Geral da União, Vinícius de Carvalho.

O presidente da República e o ministro participarão do evento “Transparência e Acesso à Informação: Desafios para uma nova Década”. O compromisso irá celebrar os 11 anos da Lei de Acesso a Informação.

Além disso, um dos decretos dará um novo significado ao texto da Lei de Acesso a Informação. O objetivo é dar maior transparência e agilidade para que a população saiba como o governo tem utilizado o dinheiro público.

O governo ainda criará o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal.

Lula e críticas contra Bolsonaro

Nas eleições de 2022, Lula criticou o governo Bolsonaro por não ser transparente com a população e imprensa. O petista acusou seu adversário de esconder informações e usou o sigilo de 100 anos no cartão de vacinação como o maior exemplo ao tratar do tema.

Outra crítica feita pelo presidente em relação ao seu antecessor foi os dados de pessoas mortas pela Covid-19. Uma série de veículos criou um consórcio para poder informar aos brasileiros o número de pessoas que faleceram em decorrência da doença.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.