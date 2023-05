Reprodução: Youtube - 20/12/2022 Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro





O advogado e ex-secretário de Comunicação Social Fábio Wajngarten revelou nesta segunda-feira (15) que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) de ‘pão duro’. A fala ocorreu durante uma entrevista coletiva.

Questionado sobre mensagens em que Mauro Cid ordena a funcionários da Presidência que pagamentos em nome de Michelle fossem feitos com dinheiro vivo. Wajngarten explicou que a ex-primeira-dama afirmou que nunca pediu cartão de crédito ao marido.

"Perguntei à dona Michele há meia hora [sobre o porquê de não ter pedido um cartão para o marido] e ela me respondeu que 'meu marido sempre foi muito pão duro'”, contou o advogado.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que ele quitava dívidas em dinheiro vivo apenas para fornecedores pequenos e/ou informais, ou seja, que não possuíam CNPJ.

Os advogados trataram sobre as investigações da Polícia Federal que exibem mensagens de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, dando ordens a funcionários para que dívidas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e de familiares fossem pagas em dinheiro vivo.

Segundo a Polícia Federal, esse tipo de ação coloca dificuldade na identificação dos responsáveis pelo envio de dinheiro. A PF vê indício de desvio de dinheiro público. No entanto, a defesa do ex-presidente diz que não há qualquer irregularidade.

“Como funcionava? Quando existente CNPJ do fornecedor, o presidente pagava os boletos, e todos os extratos serão apresentados pela defesa. No caso de pequenos fornecedores ou fornecedores informais ou não possuidores de CNPJ, o presidente sacava valores, que eu tenho nesta planilha de todos os meses. E eu colocarei à disposição da imprensa oportunamente”, explicou o advogado e ex-secretário de Comunicação Social Fábio Wajngarten.

Fábio Wajngarten fala sobre cartão corporativo

Wajngarten declarou que o ex-presidente não utilizava o cartão corporativo para gastos da família. Segundo o advogado, o capitão da reserva usava o cartão para obrigações do seu antigo cargo.

"O cartão corporativo jamais foi utilizado para pagamento de qualquer custo, ou qualquer compra”, esclareceu.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.