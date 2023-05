Foto: Lula Lula tirou foto de mulheres que estavam presentes em evento no Ceará





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta sexta-feira (12), de um evento realizado em razão da assinatura de uma medida provisória relacionada à retomada de obras paralisadas de escolas. A cerimônia aconteceu na cidade de Crato, no Ceará.

Durante a assinatura da medida, Lula estava acompanhado pelos ministros Rui Costa, Casa Civil, e Camilo Santana, Educação. Além disso, os governdores do Ceará e da Bahia, Elmano de Freitas e Jerônimo Rodrigues, respectivamente, também rodeavam o presidente. E a ausência feminina na foto oficial do evento chamou atenção.

Isso porque, além dos homens citados anteriormente, estavam no palco também, além da primeira-dama Janja, sete outras mulheres, incluindo a secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela. Lula teve a atenção chamada por sua esposa.





Assim que iniciou o seu discurso, o chefe do Executivo disse que foi alertado pela primeira-dama sobre o fato, e chamou-a para discursar. Quando se levntou e foi à frente do palco, Janja alertou para a ausência de mulheres e convidou-as para participar da foto oficial.

Rcardo Stuckert, fotógrografo oficial da Presidência, chamou o petista para produzir a fotografia e ele prontamente aceitou. Lula tirou fotos das mulheres e depois se virou para fazer registros da platéia.





