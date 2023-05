Reprodução K9 é a nova droga sintética que se espalha por São Paulo

Dois homens foram presos pela Polícia Civil em Guarujá , no litoral de São Paulo, em uma operação que resultou na apreensão de uma grande quantidade de maconha sintética .

A quantidade exata encontrada no laboratório não foi divulgada. Essa forma de entorpecente, conhecida como K9, contém até 100% mais THC (a principal substância psicoativa encontrada na planta) do que a maconha comum, causando um impacto devastador nos usuários, conhecido como "efeito zumbi" .

O delegado Leonardo Rivau, da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Santos, afirmou em reportagem exibida pela TV Tribuna, que o consumo do K9 elimina completamente o poder de raciocínio do usuário.

Quanto maior o teor de THC, maiores são os danos à saúde e a dependência química.

As investigações indicam que o responsável pelo cultivo da maconha sintética viveu na Califórnia, nos Estados Unidos, onde o cultivo da maconha para uso recreativo e comercialização é permitido.

Ele foi detido em um imóvel diferente de onde ocorria o plantio, onde residia atualmente. Além dele, um caseiro que trabalhava na propriedade, utilizada como laboratório para a produção das drogas, também foi preso.

Segundo a polícia, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, foram encontrados não apenas K9, mas também Skunk ( uma forma superpotente de maconha) e maconha comum. A investigação sugere que grande parte das drogas era vendida no Centro de São Paulo.

Imagens exibidas pela TV Tribuna e também fornecidas pela Polícia Civil mostraram a plantação de maconha no local. Embora não tenha sido encontrada droga pronta para venda no imóvel, a plantação servia como insumo para a produção dos entorpecentes.

O delegado Rivau explicou que a maconha sintética K9 é produzida a partir de partes da planta e elementos químicos, o que resulta em seu efeito devastador.

Durante a operação, foram apreendidos centenas de quilos de produtos químicos, incluindo ácido sulfúrico, extremamente nocivo, e outros compostos utilizados para potencializar o THC.

