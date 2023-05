Fernando Frazão/Agência Brasil - 21/06/2022 Ex-vereador Gabriel Monteiro

O Ministério Público do Rio de Janeiro ( MPRJ ) pediu à Justiça a abertura de inquérito para investigar o ex-vereador Gabriel Monteiro por suposta tortura contra um caminhoneiro .

O caminhoneiro Carlos Henrique Santos Araújo contou à polícia, em junho de 2021, que foi agredido e ameaçado de morte por Monteiro e a equipe do vereador, em Copacabana, no Rio. O motorista disse ainda que o político o acusou de transportar material de contravenção.

Naquele ano, Monteiro disse em depoimento que também foi agredido por Carlos. Ele afirmou ainda que foi ao local para averiguar se havia um bingo clandestino. O caminhoneiro contrariou o ex-vereador e disse que estava trabalhando com fretes.

O caso era tratado como lesão corporal pelo Juizado Especial Crimina. Com o pedido do MP, a 5ª Vara Criminal agora é responsável pelo caso. A investigação irá apurar se o crime foi tortura.

Monteiro está preso

Gabriel Monteiro está preso desde novembro de 2022 acusado de estupro . O abuso teria ocorrido no dia 15 de julho. Uma mulher disse que, após conhecer Gabriel na boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi levada para a casa de um amigo de Monteiro, no Joá, na Zona Sul e foi estuprada.

Segundo a vítima, no local, o ex-parlamentar teria usado de violência para fazer sexo com ela, inclusive mostrando uma arma, empurrando-a na cama, segurando seus braços e desferindo tapas no rosto da vítima. Ele também teria forçado a relação sexual sem usar preservativo, apesar dos apelos da mulher.

O ex-vereador também é acusado da prática de outros crimes sexuais, inclusive por filmar relações íntimas com uma menor e, por isso, foi cassado. Ele é acusado de assédio moral contra assessores e de forjar situações para produzir conteúdos em suas redes sociais. Monteiro responde a todos esses crimes na Justiça.

