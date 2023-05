Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 28/04/2023 Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, deve ter alta hospitalar nesta quarta-feira (10)

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, internada desde a madrugada do último sábado (6), tem quadro estável e deve receber alta nesta quarta-feira (10), conforme boletim médico divulgado nesta terça-feira (9).

Desde sábado, Marina está internada no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, por recomendação médica, após ter sido diagnosticada com Covid-19 e ter realizado exames.

"A paciente evolui clinicamente bem", afirma o comunicado, assinado pelo diretor de Corpo Clínico do InCor, Alfredo José Mansur, e pelo diretor executivo do instituto, Fábio Nakandakare Kawamura. "Há expectativa de alta hospitalar para esta quarta-feira, 10 de maio."

No domingo (7), os médicos já haviam apontado melhora no quadro clínico da ministra.

Boletim médico divulgado neste domingo (7/5) informa que a ministra Marina Silva segue sob cuidados médicos no InCor (HCFM-USP), após infecção por covid-19 sem complicações. "Sua condição clínica mantém-se estável, com boa evolução." pic.twitter.com/0eZSe8A37n — Marina Silva (@MarinaSilva) May 7, 2023

Marina Silva, de 65 anos, segue sendo acompanhada pelo cardiologista Sérgio Timerman, pela infectologista Tânia Mara Varejão Strabelli e pelo Diretor da Divisão de Pneumologia do InCor, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho.

Em comunicado divulgado no sábado nas suas redes sociais, a ministra afirmou estar recebendo atendimento médico adequado e que os sintomas que apresentava estavam sob controle.

"Informo que testei positivo para COVID-19 . Estou recebendo o adequado atendimento médico e os sintomas apresentados estão sob controle. A todas e todos que tiveram contato comigo nos últimos dias, em especial nos casos de aparecerem sintomas, recomenda-se realizar teste COVID-19", postou na sua conta oficial do Twitter .

Comunicado da ministra Marina Silva



Informo que testei positivo para COVID-19. Estou recebendo o adequado atendimento médico e os sintomas apresentados estão sob controle.



A todas e todos que tiveram contato comigo nos últimos dias, em especial nos casos de aparecerem… — Marina Silva (@MarinaSilva) May 6, 2023

Após o diagnóstico , os compromissos que a ministra tinha marcados para ontem foram cancelados.

Marina Silva foi internada um dia após a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar o fim da emergência sanitária em todo o mundo.

