A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, segue internada em São Paulo após diagnóstico por Covid-19. O boletim médico divulgado pelo InCor (Instituto do Coração), na manhã desta domingo (7), afirma que o estado de saúde da ministra é estável e que teve "boa evolução".

"Sua condição clínica mantém-se estável e com boa evolução" diz a nota assinada pelo diretor de Corpo Clínico do InCor, Alfredo José Mansur, e pelo diretor executivo do InCor, Fábio Nakandakare Kawamura.

Boletim médico divulgado neste domingo (7/5) informa que a ministra Marina Silva segue sob cuidados médicos no InCor (HCFM-USP), após infecção por covid-19 sem complicações. "Sua condição clínica mantém-se estável, com boa evolução." pic.twitter.com/0eZSe8A37n — Marina Silva (@MarinaSilva) May 7, 2023

A ministra é acompanhada pelo cardiologista Sérgio Timerman, pela infectologista Tânia Mara Varejão e pelo Diretor da Divisão de Pneumologia do InCor, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho.

Marina Silva estava em agenda na capital paulista quando começou a sentir dores no corpo e resolveu fazer o teste para Covid-19. A ministra tinha outros compromissos na cidade na próxima segunda-feira (8), como uma visita à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), contudo, a agenda foi cancelada.

A ministra informou pelo Twitter, na manhã de sábado, que havia sido diagnosticada com o vírus e solicitou que as pessoas que estiveram com ela nos últimos dias, realizem um teste de Covid.

"Informo que testei positivo para Covid-19. Estou recebendo o adequado atendimento médico e os sintomas apresentados estão sob controle. A todas e todos que tiveram contato comigo nos últimos dias, em especial nos casos de aparecerem sintomas, recomenda-se realizar teste Covid-19", escreveu.

