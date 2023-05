Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 04/08/2022 David Miranda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros políticos lamentaram nesta terça-feira (9), a morte do ex-deputado federal David Miranda , aos 37 anos, após passar nove meses internado.

Ele faria 38 anos amanhã (10) e deixa o marido, o jornalista Glenn Greenwald , e três filhos.

"Meus sentimentos ao @ggreenwald e familiares pela perda de David Miranda. Um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais", escreveu o presidente Lula no Twitter.

Meus sentimentos ao @ggreenwald e familiares pela perda de David Miranda. Um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais. — Lula (@LulaOficial) May 9, 2023

A primeira-dama Janja da Silva, também se solidarizou com os familiares de Miranda.

"Muito triste a notícia da morte de David Miranda, que deixa uma trajetória de luta e amor. Meus sentimentos ao @ggreenwald, seus filhos e familiares", declarou Janja.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) também lamentou a morte do parlamentar. "Meu abraço e solidariedade à seus familiares e amigos. Descanse em paz, David!", escreveu.

"Quando David decidiu se filiar no PSOL, foi a mim que ele buscou para conversar. Convivemos no partido por vários anos, e ele foi sempre um parceiro leal. É uma tragédia a sua morte. Quero deixar meu abraço apertado ao seu marido Glenn e aos filhos que ele tanto amou", disse Luciana Genro (PSOL), deputada do Rio Grande do Sul.

"Muito jovem e tão do bem, ainda tinha tanto caminho para trilhar", afirmou o deputado federal Chico Alencar (PSOL).

"Acabo de receber a notícia do falecimento do deputado David Miranda, após meses de luta. Deixo meus sentimentos à família e aos amigos", escreveu o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta.

"David Miranda foi um parlamentar combativo, que ajudou a ecoar pelo Brasil a causa LGBT. Fará muita falta. Vá em paz, David. Meus sentimentos ao Glenn, aos filhos e toda a família", disse o deputado federal, Guilherme Boulos (PSOL).

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), lamentou a morte do amigo.

"Muito triste com a notícia do falecimento do meu amigo David Miranda. Um exemplo de vida, um exemplo na política, um exemplo na luta pela Democracia, pela liberdade e pelo Brasil. Meu abraço afetuoso ao Glenn, seus filhos e familiares", escreveu Ciro.

Muito triste com a notícia do falecimento do meu amigo David Miranda. Um exemplo de vida, um exemplo na política, um exemplo na luta pela Democracia, pela liberdade e pelo Brasil. Meu abraço afetuoso ao Glenn, seus filhos e familiares. pic.twitter.com/GOn0Qk1Rfj — Ciro Gomes (@cirogomes) May 9, 2023









A morte foi confirmada por Greenwald em uma postagem nas redes sociais. O jornalista compartilhou uma mensagem informando a morte de seu marido, o político e ativista brasileiro David Miranda (PDT-RJ) .



Miranda estava hospitalizado há nove meses, lutando contra uma infecção gastrointestinal que piorou para sepse, não resistiu e morreu nesta manhã.

