redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Presidente Lula





Insatisfeito com a articulação do Palácio do Planalto no Congresso Nacional , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai exigir que partidos com ministérios se comprometam a votar em favor de projetos do governo federal. A afirmação foi feita pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), nesta segunda-feira (8).

Padilha irá se reunir com lideranças do PSB, PSD, MDB e União Brasil para entender quais os motivos para que o Planalto não esteja conseguindo ter votos suficientes para aprovar projetos. O fato que mais irritou Lula foi a derrubada de trechos do decreto do saneamento básico.

O ministro relatou que o Ministério das Cidades, liderada por Jader Filho (MDB), foi um participante ativo para a construção do decreto assinado pelo presidente da República. Porém, deputados emedebistas votaram para derrubar partes do documento.

A intenção do Planalto é entender porque está ocorrendo esse desencontro de interesses e também quer evitar que o governo sofra novas derrotas no Congresso, principalmente na Câmara. “Isso será feito em um ambiente o mais tranquilo possível”, explicou Padilha.

Lula ordenou reuniões com partidos aliados

Padilha também contou que Lula determinou que reuniões sejam feitas com os partidos da base governista para resolver a crise política. “A tarefa, como coordenador político do governo, nesta semana, é de fazer reuniões dos ministros que foram indicados pelos partidos junto com líderes da Câmara para discutirmos ação na Câmara. A ação que está sendo feita e o cumprimento do calendário de votações até o final do primeiro semestre", explicou o ministro em conversa com a imprensa.

"Ele [Lula] reforçou que essas reuniões têm que ser coordenadas e lideradas pela Secretaria de Relações Institucionais junto com a Casa Civil, junto com os ministros de cada área. Devemos fazer a primeira já com os ministros do PSB, PSD. Devemos marcar com ministros do MDB na volta do líder do MDB da Câmara, com os ministros do União Brasil. Fazer isso como uma rotina permanente", acrescentou.

"Tivemos uma derrota na semana passada. É raríssimo o time ser campeão invicto. Para ser campeão, você não pode é perder a final", amenizou Padilha, que também se defendeu sobre as críticas que vem sofrendo. “Eu estou acostumado a este cargo. Não sou marinheiro de primeira viagem”.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.