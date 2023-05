Ricardo Stuckert - 23.01.2023 Lula e com o presidente da Argentina, Alberto Fernández

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá se reunir nesta terça-feira (02), às 17h com o presidente da Argentina, Alberto Fernández , para uma reunião bilateral em Brasília, no Palácio da Alvorada . A nação argentina enfrenta uma crise econômica no momento e espera ampliar comércio com o Brasil.

Além dos mandatários, participarão do encontro, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, os chanceleres, Mauro Vieira, pelo Brasil, e Santiago Cafiero, pela Argentina e o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante. Após a reunião, haverá um jantar no Alvorada.

Na última quinta-feira (27), Lula e Fernández conversaram por videoconferência. Nas redes sociais, o petista disse que eles conversaram sobre a Unasul (União de Nações Sul-Americanas) e sobre o estreitamento das relações comerciais entre os países.

No dia 6 de abril, o Brasil reingressou no organismo internacional, após ter deixado a Unasul por decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No mesmo dia, a Argentina também voltou a integrar o grupo, que foi criado em 2008.

Além de Fernández, Lula tem um encontro ainda com o primeiro-ministro do Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva , às 11h30 no Itamaraty. Logo depois, será oferecido um almoço ao premiê.

Os chefes de Estado devem tratar sobre a paz e segurança no Atlântico Sul e cooperação educacional no encontro.

