Marcelo Camargo/Agência O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável , o "Conselhão", realiza sua primeira reunião nesta quinta-feira (4) com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O colegiado, criado pelo primeiro governo do petista (2003-2007), tinha sido extinto durante pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Com o retorno ao poder, Lula retomou o órgão por meio de um decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A reunião acontecerá durante todo o dia no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. No entanto, a participação de Lula, deve ocorrer no período da manhã. Até o momento, ainda não há informações oficiais de quem irá participar da reunião.

Veja quem integra o colegiado:

o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que também presidirá o conselho

o vice-presidente Geraldo Alckmin

o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais)

cidadãos brasileiros "de ilibada conduta e reconhecida liderança e representatividade"

Segundo o decreto, devem ser escolhidos para o colegiado representantes de diversos setores. O período inicial do escolhido no órgão é de dois anos, no entanto, o conselheiro poderá ser renomeado.



