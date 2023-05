Reprodução: Isac Nóbrega/PR Bolsonaro ao telefone

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve manter a versão de que desconhecia o esquema de fraudes em cartões de vacina , apontam advogados do ex-mandatário, que já traçaram uma estratégia para defender o cliente.

A Operação Venire, deflagrada na quarta-feira (3) pela Polícia Federal, investiga o esquema fraudulento envolvendo Bolsonaro. Argumentos levantados pelos advogados devem retirar o ex-chefe do Executivo federal do foco das investigações.

A defesa de Jair Bolsonaro deve se embasar nas mesmas premissas utilizadas nas apurações da PF que investigam o envolvimento dele nos atos de 8 de janeiro e no caso das joias sauditas, por exemplo.

Ou seja, o ex-mandatário irá alegar que agiu dentro da legalidade e que não sabia de nada. No caso das vacinas, ele deve alegar que nunca usou o cartão de vacina contra Covid-19, já que não teria se vacinado. Ele também deve incluir a tese de ataques hackers em seu usuário no ConecteSUS.

Marcelo Bessa, um dos advogados de defesa de Bolsonaro, afrimou em uma entrevista que Operação Venire é “arbitrária”. Um outro advogado e também assessor de Bolsonaro disse, logo depois, que o ex-presidente nunca teve passaporte cobrado para entrar nos Estados Unidos.

Entenda a investigação e esquema de fraude

A operação da PF investiga supostas ilegalidades cometidas por ajudantes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acusados de fraude nos dados vacinais no Ministério da Saúde .

A ação resultou na prisão de seis pessoas e no cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão relacionados ao caso.

A PF suspeita que houve fraude na carteira de vacinação de Bolsonaro e um mandado de busca e apreensão foi cumprido em sua casa, no Jardim Botânico, no Distrito Federal.

Por que a polícia investiga dados de vacina

Segundo a PF, os suspeitos inseriram dados vacinais falsos sobre Covid-19 em dois sistemas exclusivos do Ministério da Saúde.

O objetivo era emitir certificados falsos de vacinação para pessoas que não haviam sido imunizadas e permitir o acesso a locais onde a imunização é obrigatória.

Dados fraudados

Os documentos fraudados teriam sido usados para a entrada de comitivas de Bolsonaro nos Estados Unidos, onde ele permaneceu entre janeiro e março deste ano.

Além do certificado de Bolsonaro, também teriam sido forjados os documentos de vacinação da filha do ex-presidente, Laura Bolsonaro, e do ex-ajudante de ordens Mauro Cid Barbosa, da mulher e da filha dele.

O que diz a polícia

O objetivo era emitir certificados falsos de vacinação para pessoas que não tinham sido imunizadas e, assim, permitir acesso a locais onde a imunização é obrigatória.

Viagem aos Estados Unidos

A apuração aponta que os documentos fraudados teriam sido usados para a entrada de comitivas de Bolsonaro nos Estados Unidos, onde o ex-presidente permaneceu entre janeiro e março deste ano.

Risco à saúde pública

Segundo a corporação, as fraudes ocorreram entre novembro de 2021 e novembro de 2022, e "tiveram como consequência a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a condição de imunizado contra a Covid-19 dos beneficiários".

A PF afirma ainda que a inserção de informações falsas quanto à vacinação pretendia "manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas, no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19".

Os suspeitos são investigados pelos crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores.

Operação Venire





A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes (STF)

O inquérito que apura uma milícia digital contra a democracia

Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal e no Rio de Janeiro.

Entre os seis presos, estão:



Tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

policial militar Max Guilherme, segurança de Bolsonaro

militar do Exército Sérgio Cordeiro, segurança de Bolsonaro

secretário de Governo de Duque de Caxias (RJ), João Carlos de Sousa Brecha

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.