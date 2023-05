Waldemir Barreto/Agência Senado Senador Magno Malta (PL-ES)





O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , autorizou o senador Magno Malta (PL-ES) a visitar os presídios da Papuda e da Colmeia, ambos localizados no Distrito Federal.

Os dois locais contam com pessoas detidas em razão das investigações acerca dos atos golpistas de 8 de janeiro, que tiveram como alvo a Praça dos Três Poderes. A data da visita não foi divulgada, e deverá ser agendada junto à Secretaria distrital de Administração Penitenciária.

Na decisão, Moraes informou que o senador não pode ingressar no sistema prisional acompanhado de outras pessoas, além de não poder adentrar nos presídios portando celulares e não poder fotografar o local.

Malta disse na solicitação que a visita tem o intuito de contribuir para que os detentos sigam em bem-estar na cadeia, assim como para garantir que os presos pelos ataques antidemocráticos fiquem encarcerados num "ambiente acolhedor".

Um levantamento realizado pela Suprema Corte aponta que, das 1,4 mil pessoas que foram presas no dia dos ataques, 294 (86 mulheres e 208 homens) continuam no sistema penitenciário do Distrito Federal. Os demais foram soltos por não representarem mais riscos à sociedade e às investigações.



As mulheres estão detidas na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, enquanto os homens estão presos no Complexo Penitenciário da Papuda.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.