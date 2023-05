Isadora de Leão Moreira / Governo do Estado de SP O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas





O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta terça-feira (22) que não vai entrar em guerra contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) para concorrer à Presidência da República. Em entrevista ao programa Estúdio i, da GloboNews, o chefe do executivo paulista declarou que tem gratidão ao ex-mandatário.

“Eu não vou disputar nunca com uma pessoa que me abriu todas as portas", explicou. Questionado sobre uma possível candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Tarcísio demonstrou entusiasmo. “Política varia muito, ela conviveu com o presidente nesses anos, viu os acertos, viu os erros”.

Freitas relatou que faz parte do grupo de bolsonaristas e que é de centro-direita. Na avaliação dele, a oposição possui lideranças além de Bolsonaro e citou os governadores Ratinho Junior (PSD-PR), Eduardo Leite (PSDB-RS) e Romeu Zema (Novo-MG).

O governador de São Paulo afastou qualquer problema com Bolsonaro, relatou que segue fiel ao ex-presidente e que conversa frequentemente com seu antigo chefe por vídeochamada.

Tarcísio de Freitas e a Agrishow

O governador foi questionado sobre a participação de Jair Bolsonaro na abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto. Por causa disso, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, revelou à imprensa que foi desconvidado da abertura para não estar no mesmo dia que o ex-presidente.

“É menos grave o ex-presidente da república estar na Agrishow do que o líder do MST estar na China com o presidente da república”, alfinetou Tarcísio.

A fala foi direcionada a João Pedro Stédile, coordenador nacional do MST, que fez parte da comitiva que foi à China com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no final de abril.





