Reprodução: TV Globo - 30/09/2022 Soraya Thronicke tem alta de hospital

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) teve alta neste domingo (30) depois de ficar dias internada por conta de uma crise alérgica na pele. Soraya estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília.



De acordo com o boletim médico, a senadora deverá manter o tratamento clínico em casa, onde deve permanecer por mais alguns dias antes de voltar ao trabalho.

O quadro alérgico de Soraya se manifestou na pele, causando uma urticária severa. A causa não foi revelada.

