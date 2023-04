Ricardo Stucker/Governo Federal Lula e Paulo Teixeira

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou neste sábado (29) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai apresentar, em maio, um "plano emergencial" para a reforma agrária.



Teixeira participou de de um evento organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em São Paulo neste sábado, onde deu a declaração.

"Esse diálogo [com o MST], agora, o próximo passo dele [Lula] será nossa presença na feira da reforma agrária, no mês de maio. E o presidente Lula deve anunciar o lançamento de um plano emergencial de reforma agrária no Brasil", afirmou o ministro.

Perguntado sobre quando o plano seria anunciado pelo presidente, Teixeira disse que deve ser ainda em maio.

A declaração do ministro veio três dias após a Câmara dos Deputados criar Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar ocupações do MST neste ano, o que vem sendo criticado por Teixeira. Segundo o ministro, a CPI não tem o que investigar, já que atualmente não há terras invadidas pelo MST.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.