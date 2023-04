MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Janelas danificadas no Senado Federal.

A Advocacia-Geral da União (AGU) afirmou neste sábado (29) que está usando publicações nas redes sociais feitas pelas próprias pessoas que invadiram e depredaram prédios públicos no dia 8 de janeiro para condená-las a ressarcir os danos causados ao patrimônio público.



O órgão abriu ação civil pública contra 27 pessoas nesta sexta-feira (28), após a Polícia do Senado Federal identificar publicações em redes sociais feitas no dia 8 de janeiro pelos próprios acusados, comemorando em vídeos a invasão do prédio do Congresso Nacional e até mesmo o embate com os policiais legislativos.

Esta é sétima ação promovida pela AGU contra os responsáveis pela depredação do patrimônio público no dia da invasão. Os danos são estimados em R$ 26,2 milhões até o momento.

No total, os processos movidos pela AGU já envolvem 250 indivíduos, três empresas, uma associação e um sindicato. O objetivo é que eles sejam condenados solidariamente a ressarcir os cofres públicos pelos danos materiais causados, bem como pagar indenização pelo dano moral coletivo causado pelo ataque a valores fundamentais do Estado Democrático de Direito.



