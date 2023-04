redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Câmara aprova urgência de PL das Fake News

O presidente do partido Republicanos , Marcos Pereira (SP), utilizou suas redes sociais no sábado (29) para anunciar que a legenda votará contra a aprovação do Projeto de Lei das Fake News .

Pereira afirmou que, apesar das modificações feitas pelo relator Orlando Silva (PCdoB) , o texto continua ruim e prejudicial.

O político ainda declarou que todos os parlamentares da sigla seguirão a orientação de votar contra o PL

Pereira explicou que a legenda havia apoiado a urgência do projeto de lei porque havia um "acordo de líderes" , que não se relaciona com a avaliação do mérito da proposta.

Vale destacar que o Projeto de Lei das Fake News tem como objetivo combater a disseminação de informações falsas nas redes sociais e estabelecer medidas de responsabilização para plataformas digitais e usuários que compartilham esse tipo de conteúdo.

A proposta de regulamentação das plataformas ainda está em análise na Câmara dos Deputados

O Republicanos conta com 40 deputados federais na Câmara dos Deputados e faz parte do bloco do 'centrão' junto ao PSD, MDB, PSC e PODEMOS, que juntos somam 141 parlamentares o que pode influenciar ainda mais o resultado da votação do projeto.

A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira (25), por 238 votos a 192, o pedido de urgência para análise do 'PL das fake news'. A proposta, se aprovada, criará a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.