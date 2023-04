Reprodução: TV Globo - 30/09/2022 Soraya Thronicke

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) segue hospitalizada na unidade de terapita intensiva (UTI) de um hospital em Brasília. Hoje, a parlamentar completa uma semana internada após dar entrada na unidade na última última sexta-feira (21) por conta de uma crise alérgica.

A assessoria da senadora informou, por meio de uma nota, nesta sexta-feira (28), que ela teve uma "reação alérgica cutânea". Ainda segundo a equipe, ela foi internada após "crises muito fortes".

"No momento, encontra-se estável clinicamente, com respiração espontânea e alimentação por via oral, em tratamento clínico na unidade de terapia intensiva", diz o texto divulgado.

Apesar de Soraya estar fora de risco, os assessores afirmam que não há previsão para alta para a parlamentar deixar o hospital.Thronicke foi uma das candidatas à Presidência da República em 2022.

