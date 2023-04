Reprodução / Twitter @biazinhaescreve - 27.04.2023 Raio atinge vagão de trem da Linha 9-Esmeralda, em São Paulo

Um raio atingiu um vagão de trem da Linha 9-Esmeralda na noite dessa quinta-feira (27), enquanto ele circulava por Osasco, município de São Paulo . Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o vagão repleto de fumaça.

Passageiros que estavam no trem no momento do ocorrido também relataram falha nas luzes do vagão. "As luzes do vagão do trem da Linha 9-Esmeralda simplesmente explodiram com a gente dentro. Eu estou toda tremendo", escreveu uma mulher nas redes sociais.

Outra usuária disse que estava dormindo e acordou com o susto. "Tava dormindo e acordei com uma explosão e faíscas. As luzes (ou outra coisa) no meu vagão simplesmente explodiram na Linha 9-Esmeralda."

O incidente foi registrado por volta das 22h15.

A ViaMobilidade, operadora do trem , afirmou que não houve incêndio. "O raio atingiu o pantógrafo, o equipamento que faz contato entre o trem e a rede aérea, o que gerou fumaça no aparelho de ar-condicionado", disse a empresa.

Após a fumaça atingir o vagão, os passageiros acionaram o botão de emergência e foram evacuados a 30 metros da estação Presidente Altino pelos agentes de segurança.

De acordo com a ViaMobilidade, "não houve feridos nem pessoas com mal-estar".

Às 23h, a operação voltou ao normal. O ocorrido não gerou impactos nos serviços da manhã desta sexta-feira (28).

