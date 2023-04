Reprodução: TV Senado - 27/04/2023 Eduardo Girão e entregando réplica de feto ao ministro Silvio de Almeida

Durante audiência pública no Senado nesta quinta-feira (27), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) tentou entregar uma réplica de um feto , feito de plástico, de 12 semanas, para o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania , Silvio Almeida .

O objeto é usado por pessoas que são contra o aborto para defender que, durante essa etapa da gestação, o feto já é considerado um ser humano. De acordo com a legislação, para alguns casos, o aborto é autorizado até 12 semanas.

Girão comentava sobre o Brasil não ter assinado uma declaração conjunta do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que tinha relação com o aborto, repudiando a situação na Nicarágua.

Na sequência, o senador ficou de pé e caminhou até Almeida com o objeto, dizendo: "Falando em dignidade humana", com o objeto na mão para entregar ao ministro.

“Eu me recuso a receber isso aí. Isso é uma performance que eu repudio profundamente. Em nome da minha filha. Isso é um escárnio sobre um problema sério que temos no país”, diz o ministro @silviolual , se recusando a receber a representação de um feto do senador Girão pic.twitter.com/aeELGbDSGS — Jeff Nascimento (@jnascim) April 27, 2023

Silvio Almeida se recusou a receber a réplica e chamou o ato de ''exploração inaceitável''.

"Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora, e eu sei muito bem o que significa isso. Isso é pra mim uma performance que eu repudio profundamente. Com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que nós temos no país", disse o ministro.

"Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Em nome da minha filha, não vou receber. Isso é um escárnio, não vou receber. Respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar, eu sou um homem sério e acredito que o senhor também seja", acrescentou Almeida.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.