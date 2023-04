Reprodução: redes sociais - 25/04/2023 Manifestantes protestando contra o presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de protestos no último dia de visita a Portugal . Na manhã desta terça-feira (25), enquanto discursava na comemoração do 49º aniversário da Revolução dos Cravos nesta terça-feira (25) no parlamento português, deputados ergueram cartazes contra o presidente brasileiro.

Foram ouvidos gritos de " Fora Lula " enquanto o petista caminhava com o presidente do Parlamento, Santos Silva (Partido Socialista português). Ainda, manifestantes ligados ao partido de extrema-direita Chega, em Portugal, realizaram protesto nas ruas contra o presidente Lula.

O ato aconteceu próximo à Assembleia da República da Portugal, onde Lula foi recebido em sessão solene. Os manifestantes levantavam cartazes escritos “Lugar de ladrão é na prisão” e “Tolerância Zero à Corrupção”.

Em Portugal a presença de Lula gerou uma onda enorme de protestos que gritam “Lulaladrão seu lugar é na Prisão”, “não vai ter picanha”, “tolerância ZERO a corrupção”. A vida do chefe do executivo brasileiro não vai ser nada fácil. #portugal #lula #brasil pic.twitter.com/E4FudVjqMj — Área Militar (@areamilitarof) April 25, 2023

Havia também apoiadores de Lula, vestidos de camiseta vermelha, mas em menor número em relação à oposição.

Durante a cerimônia da Revolução dos Cravos, Lula teve seu discurso interrompido por deputados do partido Chega, que levantaram cartazes que diziam: "chega de corrupção" e "lugar de ladrão é na prisão". Eles também levantaram a bandeira da Ucrânia.

Maioria no parlamento português, bloco de esquerda aplaude falas de Lula. Bloco de direita silencia-se ou aplaude timidamente. Extrema direita bate nas mesas como forma de protesto, reação condenada pelo restante dos parlamentares. pic.twitter.com/1nlwApm9nw — Sérgio Utsch (@utsch) April 25, 2023

O presidente do Parlamento, Santos Silva pediu respeito aos parlamentares. "Chega de insultos, chega de envergonhar as instituições, chega de envergonhar o nome de Portugal", disse.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.