Reprodução / Twitter @LulaOficial Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em nova foto oficial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve desembarcar nesta terça-feira (25) na Espanha , onde deve se reunir com empresários e centrais sindicais do país. O petista está desde sexta-feira (21) cumprindo agenda em Portugal .

Com o objetivo de 'relançar' o Brasil para o mundo, nos últimos meses, Lula já visitou a Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China e Emirados Árabes. Está é a primeira vez que o petista viaja à Europa neste terceiro mandato.

Leia também Lula discursa em Portugal e é interrompido pela extrema-direita

Na quarta, o mandatário deve se encontrar com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, no Palácio da Moncloa, em Madri, e com o rei Felipe VI. Eles devem almoçar juntos antes do retorno de Lula ao Brasil.

Segundo informou o Itamaraty, a viagem presidencial para Portugal e Espanha está "no contexto de relançamento das relações com a Europa e com o mundo".

O presidente da República chega no continente em meio a críticas da União Europeia após suas falas na China. A insatisfação do bloco se deu porque houve o entendimento que Lula colocou no mesmo “pacote” a Ucrânia e a Rússia como responsáveis pela guerra em solo ucraniano.

Os Estados Unidos acusou o Brasil de “papaguear” a propaganda Rússia. O Palácio do Planalto rebateu e Lula voltou atrás, condenando os russos como por terem invadindo a Ucrânia.

Lula ainda enfrenta problemas no Brasil

No Brasil, o mandatário enfrenta uma crise política por causa da demissão de Gonçalves Dias do GSI (Gabinete de Segurança Institucional). Ele foi flagrado no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) invadiram e depredaram prédios dos Três Poderes.

Por causa disso, a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) deve ser instaurada no Congresso Nacional. O governo mudou seu posicionamento e deixou claro que ajudará a comissão quando ela sair do papel.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.