Reprodução - ARTV Direto - 25/04/2023 Lula discursando em Portugal nesta terça-feira (25)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da comemoração do 49º aniversário da Revolução dos Cravos nesta terça-feira (25) no parlamento de Portugal . Durante discurso, o petista foi interrompido por deputados da extrema-direita do país. A data de hoje, 25 de abril, simboliza a queda da ditadura portuguesa, que ocorreu em 1974.

Em discurso, Lula criticou "políticos demagogos" que são contra à integração a europeia e voltou a falar da guerra na Ucrânia .

"Condenamos a violação da integridade territorial da Ucrânia . Acreditamos em uma ordem internacional fundada no respeito ao Direito Internacional e na preservação das soberanias nacionais (...). A guerra não poderá seguir definitivamente. As crises alimentar e energética são problemas de todo o mundo. Todos nós fomos afetados, de alguma forma, pelas consequências da guerra. É preciso falar da paz. Para chegar a esse objetivo, é indispensável trilhar o caminho pelo diálogo e pela diplomacia", discursou.

O presidente brasileiro afirmou ainda que soluções militares para os atuais problemas não têm um bom resultado e que é preciso ter diálogo para que haja negociação nos conflitos nacionais e internacionais.

"Quem acredita em soluções militares para os problemas atuais luta contra os ventos da História. Nenhuma solução de qualquer conflito, nacional ou internacional, será duradoura se não for baseada no diálogo e na negociação política", disse o presidente.

Maioria no parlamento português, bloco de esquerda aplaude falas de Lula. Bloco de direita silencia-se ou aplaude timidamente. Extrema direita bate nas mesas como forma de protesto, reação condenada pelo restante dos parlamentares. pic.twitter.com/1nlwApm9nw — Sérgio Utsch (@utsch) April 25, 2023

Enquanto Lula discursava, deputados partido Chega, de extrema-direita portuguesa, protestaram, interrompendo o discurso e levantando cartazes que diziam: "chega de corrupção" e "lugar de ladrão é na prisão". Eles também levantaram a bandeira da Ucrânia.

O presidente do Parlamento, Santos Silva (Partido Socialista português), pediu respeito. "Chega de insultos, chega de envergonhar as instituições, chega de envergonhar o nome de Portugal", disse o parlamentar.

