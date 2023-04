Mônica Andrade/Governo do Estado de SP Tarcísio de Freitas

O presidente do partido Republicanos, Marcos Pereira , disse nesta terça-feira (25) que é natural o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , buscar a reeleição em 2026. Entretanto, ele afirmou ainda que Tarcísio é uma possível candidatura à Presidência pelo partido.

“Não necessariamente o Tarcísio. A gente pode construir nomes, podemos avaliar. Acho que é natural que o Tarcísio seja candidato à reeleição, isso é o mais natural. Todavia, se houve um chamamento da sociedade brasileira, com pesquisas, a gente poderá discutir”, disse Pereira ao jornal O Estado de S. Paulo.

Segundo a pesquisa Genial/Quaest, realizada no dia 13 a 16 de abril deste ano, Tarcísio é o favorito para substituir Jair Bolsonaro (PL) em caso de inelegibilidade .

O levantamento mostra que o governador de São Paulo tem 21% das intenções de voto sem a presença de Bolsonaro no pleito. Depois, aparecem a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 15%, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 10%. O filho mais velho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro (PL) alcançou 5%.

Segundo o diretor da pesquisa, Felipe Nines, a força de Tarcísio se mostra porque consegue ser relevante até mesmo entre os eleitores de Lula ou entre quem não votou, ou optou por votar branco/nulo.

