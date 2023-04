redacao@odia.com.br (IG) Ex-presidente Jair Bolsonaro





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participará do seu primeiro evento público no Brasil desde que deixou à Presidência da República . O antigo governante do país bateu o martelo com a sua equipe e ele viajará pra Ribeirão Preto , cidade localizada no interior de São Paulo.

De acordo com informações da CNN Brasil, o capitão da reserva chegará ao município paulista no dia 30 de abril. No feriado de 1° de maio, Bolsonaro estará na abertura da Agrishow, uma das mais importantes feiras de agronegócio do Brasil.

Segundo apurou a coluna Panorama, do Portal iG – Último Segundo, o ex-presidente escolheu São Paulo por dois motivos: por ter vencido no estado nos dois turnos da eleição de 2022 e também por ter como aliado o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Após fechar a agenda com a sua equipe, Bolsonaro comunicou Tarcísio que estará em solo paulista neste fim de mês. O chefe do Executivo estadual de São Paulo se comprometeu a acompanhar o ex-mandatário do país.

A participação do ex-presidente no Agrishow será a abertura do tour que ele fará pelo Brasil ao longo de 2023 e 2024. A intenção do líder da extrema-direita é apresentar os projetos do Partido Liberal para os eleitores e fazer com que a sigla conquiste cerca de mil prefeituras.

Bolsonaro fará pausa no tour para ir à Europa

O ex-presidente irá paralisar sua agenda no Brasil logo na primeira quinzena de maio para viajar à Europa. Ele pretende ficar no velho continente entre os dias 11 e 12, tendo como destino Portugal.

Bolsonaro foi convidado para participar de um evento que está sendo organizado por grupos e movimentos de extrema-direita portugueses.





