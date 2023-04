redacao@odia.com.br (IG) Ricardo Cappelli





O ministro interino do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Ricardo Cappelli, disse nesta segunda-feira (24) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ordenou que se acelere a ação de renovação dos servidores do órgão.

“Há uma determinação do presidente da República para que a gente acelere a renovação dos quadros funcionais”, revelou Cappelli em entrevista para jornalistas. O posicionamento ocorreu depois de uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

O chefe interino do GSI foi escolhido na última quarta (19) após a demissão de Gonçalves Dias, ex-ministro da pasta. O general se desligou do órgão depois da divulgação de imagens em que ele aparece andando entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto.

Outros servidores do Gabinete de Segurança Institucional também foram flagrados no local. Eles aparecem conversando e orientando os extremistas a saírem do Palácio do Planalto. Um deles entregou água para os golpistas.

Mudança no GSI

Cappelli contou aos jornalistas que 35% dos servidores que faziam parte do ministério foram alterados. O ministro interino explicou que é normal que ocorram trocas de um governo ao outro.

Depois do vídeo vazado, Lula determinou que o processo de mudança seja acelerado. O presidente também ordenou que ocorra apuração sobre as estruturas do GSI. O relatório sobre o assunto estará nas mãos dele logo após chegar da Espanha.

Apuração no GSI

Ricardo Cappelli contou que tem feito enorme esforço para antecipar o resultado de uma sindicância aberta no GSI. A investigação tem como objetivo saber se servidores ajudaram ou foram omissos nas invasões aos prédios dos Três Poderes.

Inicialmente, a pasta trabalhava para entregar o resultado da sindicância em 30 de maio. Porém, o objetivo agora é que a investigação seja concluída ainda na primeira quinzena do mês que vem.





